Сентябрь в Киеве побил 137-летний температурный рекорд
Среднесуточная температура в столице на 7,0° превышает климатическую норму и соответствует нормальной температуре середины июля.
Сентябрь продолжает дарить киевлянам летнее тепло - 22 сентября в Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
По данным наблюдений метеостанции, температура не опустилась ниже 19,3°, что на целых 4,0° теплее, чем это было в 1975 году.
В Киеве сегодня без осадков, днем до +28°
"Кстати, среднесуточная температура в столице на 7,0° превышает климатическую норму и соответствует нормальной температуре середины июля. Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, сегодня существует большая вероятность превышения максимальной и среднесуточной температуры воздуха в столице", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что осенняя жара в Киеве побила 85-летний рекорд.
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