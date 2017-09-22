Сентябрь в Киеве побил 137-летний температурный рекорд

Среднесуточная температура в столице на 7,0° превышает климатическую норму и соответствует нормальной температуре середины июля.

существует большая вероятность превышения максимальной и среднесуточной температуры воздуха в столице / flickr.com/photos/isasza

Сентябрь продолжает дарить киевлянам летнее тепло - 22 сентября в Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным наблюдений метеостанции, температура не опустилась ниже 19,3°, что на целых 4,0° теплее, чем это было в 1975 году.

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"Кстати, среднесуточная температура в столице на 7,0° превышает климатическую норму и соответствует нормальной температуре середины июля. Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, сегодня существует большая вероятность превышения максимальной и среднесуточной температуры воздуха в столице", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что осенняя жара в Киеве побила 85-летний рекорд.