Из-за сильных дождей на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды

15:35, 22 сентября 2017
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В ближайшие дни из-за ливней на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды

На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 23-24 сентября на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м; на реках бассейнов Прута, Сирета, Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1 м. 23-25 сентября на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 - 1 м.

В местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток; на малых водотоках кратковременное повышение уровней воды.

Напомним, на этих выходных в Украине будет прохладно и с дождями.

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