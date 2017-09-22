Под Кременчугом из-за лесного пожара перекрыли автотрассу и эвакуируют дачников
Под Кременчугом Полтавской области из-за лесного пожара перекрыли автомобильную трассу на Горишные Плавни, также проводится эвакуация людей из дачных домов.
Об этом сообщили в городском управлении ГСЧС и полиции.
В Киевской области из-за удара молнии в доме случился пожар
По информации оперативных служб города, пожар начался в лесном массиве возле села Приднепрянское (прежнее название Дзержинка) - в 10 км от Кременчуга. Площадь лесного массива составляет 16 га, пожар распространился на 5 га.
Отмечается, что работа пожарных осложняется из-за сильных порывов ветра.
В связи с тем, что пожар вплотную приближается к дачным домам, спасатели проводят эвакуацию жителей.
Вместе с этим в Кременчуге уже чувствуется задымленность. Пожарные призывают горожан не паниковать и сохранять спокойствие.
Очевидцы пожара также сообщают, что трасса на Горишные Плавни из Кременчуга перекрыта. Автобусы объезжают через Дмитровку.
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