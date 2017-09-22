Под Кременчугом из-за лесного пожара перекрыли автотрассу и эвакуируют дачников

Под Кременчугом Полтавской области из-за лесного пожара перекрыли автомобильную трассу на Горишные Плавни, также проводится эвакуация людей из дачных домов.

Под Кременчугом вспыхнул лесной пожар / ГСЧС

Об этом сообщили в городском управлении ГСЧС и полиции.

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По информации оперативных служб города, пожар начался в лесном массиве возле села Приднепрянское (прежнее название Дзержинка) - в 10 км от Кременчуга. Площадь лесного массива составляет 16 га, пожар распространился на 5 га.

Отмечается, что работа пожарных осложняется из-за сильных порывов ветра.

В связи с тем, что пожар вплотную приближается к дачным домам, спасатели проводят эвакуацию жителей.

Вместе с этим в Кременчуге уже чувствуется задымленность. Пожарные призывают горожан не паниковать и сохранять спокойствие.

Очевидцы пожара также сообщают, что трасса на Горишные Плавни из Кременчуга перекрыта. Автобусы объезжают через Дмитровку.