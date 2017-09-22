В Киеве объявили штормовое предупреждение

14:30, 22 сентября 2017
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Во второй половине дня 22 сентября и утром 23 сентября в Киеве ожидается сильный ветер.

Киевлян предупреждают о сильном ветре / dailymail.co.ru
Киевлян предупреждают о сильном ветре / dailymail.co.ru

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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