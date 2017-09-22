Землетрясение в Мексике: из-под завалов спасли пожилую женщину (видео)
Через несколько дней после разрушительного землетрясения в Мексике спасателям удалось достать из-под завалов пожилую женщину.
Всего из-под обломков спасли более полусотни человек, говорится в сюжете ТСН.
У берегов Индонезии произошло землетрясение
В Мексике до сих пор ощутимы подземные удары, из-за которых спасателям приходится прерывать свою работу.
Через два дня после землетрясения в Мексике спасатели смогли достать из-под завалов пожилую женщину
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике погибли 286 человек. В Мехико обрушилась школа, где погибли не менее 21 ребенка и 5 взрослых. Одну девочку спасли из-под завалов.
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