Погода на выходные: Украину накроют дожди и прохладная погода (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет прохладно и с дождями.

На выходных Украину накроют дожди / УНИАН

В столице в субботу ливень, температура воздуха ночью +12°, днем +20°. В воскресенье облачно с прояснениями, +12°...+19°.

Во Львове завтра без осадков, ночью +8°, днем +15°. В воскресенье ливень, +8°...+15°.

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +19°, без осадков. В воскресенье ночью +10°, днем +16°, ожидается гроза.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +10°...+20°. В воскресенье до +17°, ливень.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +13°, днем +21°. В воскресенье +12°...+22°, возможна гроза.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье +11°...+21°, солнечно.

Прогноз на 23 сентября / УНИАН

Прогноз на 24 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу ливень. Температура ночью +14°, днем +19°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +13°...+20°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +11°...+20°. В воскресенье +11°...+21°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +14°, днем +24°. В воскресенье без осадков, температура до +23°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье температура до +23°, пасмурно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье +10°...+24°, солнечно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу дождь, температура до +8°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +3°, днем +11°.

В Моршине на Львовщине в субботу дождь, ночью +5°, днем +13°. В воскресенье ливень, ночью +8°, днем до +17°.

В Трускавце в субботу ливень, температура до +14°. В воскресенье температура днем +15°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра ливень, +11°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +8° …+15°.

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