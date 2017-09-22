Погода на выходные: Украину накроют дожди и прохладная погода (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет прохладно и с дождями.
В столице в субботу ливень, температура воздуха ночью +12°, днем +20°. В воскресенье облачно с прояснениями, +12°...+19°.
Во Львове завтра без осадков, ночью +8°, днем +15°. В воскресенье ливень, +8°...+15°.
В Луцке в субботу ночью +12°, днем +19°, без осадков. В воскресенье ночью +10°, днем +16°, ожидается гроза.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +10°...+20°. В воскресенье до +17°, ливень.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +13°, днем +21°. В воскресенье +12°...+22°, возможна гроза.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье +11°...+21°, солнечно.
В Днепре в субботу ливень. Температура ночью +14°, днем +19°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +13°...+20°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +11°...+20°. В воскресенье +11°...+21°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +14°, днем +24°. В воскресенье без осадков, температура до +23°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье температура до +23°, пасмурно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье +10°...+24°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу дождь, температура до +8°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +3°, днем +11°.
В Моршине на Львовщине в субботу дождь, ночью +5°, днем +13°. В воскресенье ливень, ночью +8°, днем до +17°.
В Трускавце в субботу ливень, температура до +14°. В воскресенье температура днем +15°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра ливень, +11°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +8° …+15°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+7°... -2°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+11°... -1°
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Житомир+7°... -1°
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Запорожье+8°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+8°... -1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -1°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+2°... -1°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+15°... +4°
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Сумы+4°... -4°
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Тернополь+7°... -2°
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Харьков+3°... -2°
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Херсон+9°... +1°
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Хмельницкий+7°... -3°
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Черкассы+7°... -1°
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Чернигов+5°... -3°
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Черновцы+7°... 0°