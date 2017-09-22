Огромный град на Житомирщине: из-за непогоды без электричества остались 7 населенных пунктов
Буря продолжалась около 20 минут, но успела нанести значительный вред имуществу местных жителей.
На Житомирщине выпал огромный град. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, в результате непогоды без электроснабжения остались 4 линии на 69 трансформаторных подстанциях. Также от непогоды обесточено 7 населенных пунктов – три в Бердичевском районе и 4 в Емильчинском районе. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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“Также по Житомирской области пронесся сильный дождь”,- отметили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, жители города Бердичева, Чуднова, а также села Тетеревка и Довжик (пригород Житомира) в социальных сетях жалуются на разбитые окна, балконы и стекла в автомобилях. Буря продолжалась около 20 минут, но успела нанести значительный вред имуществу местных жителей. Люди жалуются, что "с неба будто сыпались камни".
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