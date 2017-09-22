Осеннее равноденствие: сегодня в северном полушарии начинается астрономическая осень

22-23 сентября в северном полушарии с осенним равноденствием начинается астрономическая осень.

Сегодня - день осеннего равноденствия / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

Осеннее равноденствие в северном полушарии происходит 22 или 23 сентября, когда Солнце переходит из северного полушария в южное. В южном полушарии в эти дни, наоборот, проходит весеннее равноденствие.

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В некоторых культурах из-за различия температур осеннее равноденствие считается серединой осени, в некоторых – началом. В странах Северной Америки осень начинается именно с осеннего равноденствия, а заканчивается зимним солнцестоянием.

Согласно народному прогнозу, 22 сентября - праведных Иоакима и Анны. По продолжительности ночь сравнялась с днем, и дальше будет увеличиваться. Дни станут короче, а вечера - длиннее. Именно поэтому острее чувствуется приближение зимы.

Природные приметы таковы: если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.