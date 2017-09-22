Синоптики предупреждают о дождях и сильном ветре в Украине

10:31, 22 сентября 2017
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Сегодня, 22 сентября, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Половину Украины накроют дожди / УНИАН
Половину Украины накроют дожди / УНИАН

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +28°

Так, 22 сентября в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях сильные дожди, на Левобережье страны порывы ветра 15-20 м/с.

В Украине ожидается ухудшение погодных условий / Укргидрометцентр
В Украине ожидается ухудшение погодных условий / Укргидрометцентр

Напомним, в пятницу, 22 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +33°.

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