Синоптики предупреждают о дождях и сильном ветре в Украине

Сегодня, 22 сентября, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Половину Украины накроют дожди / УНИАН

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

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Так, 22 сентября в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях сильные дожди, на Левобережье страны порывы ветра 15-20 м/с.

В Украине ожидается ухудшение погодных условий / Укргидрометцентр

Напомним, в пятницу, 22 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +33°.