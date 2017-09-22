На Житомирщине гигантский град размером с яблоко поразбивал окна в домах и повредил машины (фото, видео)
Местные жители в социальных сетях жалуются на разбитые окна, балконы и стекла в автомобилях.
Вечером 21 сентября, около 20:30, в Бердичеве, после грозы и молнии, выпал мощный град размером с целое яблоко. Об этом сообщает "Журнал Житомира".
Жители города Бердичева, Чуднова, а также села Тетеревка и Довжик (пригород Житомира) в социальных сетях жалуются на разбитые окна, балконы и стекла в автомобилях. Пока неизвестно, повредила ли непогода городские коммуникации и здания.
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Буря продолжалась около 20 минут, но успела нанести значительный ущерб имуществу местных жителей. Люди жалуются, что "с неба будто бы сыпались камни".
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве из-за сильных ливней затопило ряд улиц.
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