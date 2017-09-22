Число жертв разрушительного землетрясения в Мексике возросло до 286 человек

В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике погибли 286 человек.

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Об этом в Twitter сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.

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"Всего известно о 286 погибших. 148 в Мехико, 73 - в Морелосе, 45 – в Пуэбле, в штате Мехико – 13, 6 – в Герреро, один - в Оахаке", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате землетрясения в Мехико обрушилась школа, где погибли не менее 21 ребенка и 5 взрослых. Одну девочку спасли из-под завалов.