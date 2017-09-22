В Киеве сегодня без осадков, днем до +28°

08:30, 22 сентября 2017
142

Согласно данным Погода УНИАН, 22 сентября в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com
В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +23°. Ветер восточный и юго-восточный, до 7.7 м/с.

Осенняя жара в Киеве побила 85-летний рекорд

Солнце в столице взошло в 06:41, а зайдет в 19:57.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +33°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда
В Мексике произошло землетрясение В Мексике произошло землетрясение
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта)
В среду в Украине снова похолодает и пройдет мокрый снег В среду в Украине снова похолодает и пройдет мокрый снег
В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло мощное землетрясение
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
767 мм
3.3 м/с
80 %
Лента новостей