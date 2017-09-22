В Киеве сегодня без осадков, днем до +28°

Согласно данным Погода УНИАН, 22 сентября в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +23°. Ветер восточный и юго-восточный, до 7.7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:41, а зайдет в 19:57.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +33°.

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