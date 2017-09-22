На западе Украины сегодня пройдут дожди с грозами, в остальных регионах будет солнечно и без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +33°.

В большинстве областей сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидают осадки. Температура до +33°.

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На западе Украины в пятницу пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Волынской области - до +15°.

В северных областях без осадков. Температура до +28°. В центре переменная облачность, температура днем до +32°.

Прогноз на 22 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 сентября - праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. Природные приметы таковы: если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.

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