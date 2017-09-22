Жертвами урагана "Мария" стали по меньшей мере 18 человек

Сила ветра урагана "Мария" сейчас достигает 185 километров в час.

Последствия урагана "Мария" в Пуэрто-Рико / REUTERS

По последним данным, жертвами урагана "Мария" на островах Карибского бассейна стало по меньшей мере 18 человек.

Как сообщил в четверг, 21 сентября, премьер-министр островного государства Доминика Рузвельт Скеррит, в результате урагана в его стране погибли по меньшей мере 15 человек, еще 20 человек считаются пропавшими без вести, передает Deutsche Welle.

Также известно о гибели в результате урагана двух человек на Гваделупе и одного - в Пуэрто-Рико.

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Как отметил Скеррит, учитывая силу стихийного бедствия, является счастьем то, что количество погибших не превышает сотни человек. Он отметил, что Доминика "нуждается во всей помощи, которую только может предложить ей мир". Эпицентр урагана "Мария" ударил по Доминике в ночь на вторник, 19 сентября, разрушив сотни домов и парализовав транспортную инфраструктуру и аэропорт.

Тем временем продолжает оправляться от урагана Пуэрто-Рико, к которому эпицентр "Марии" добрался накануне, 20 сентября. Масштабы вреда, который причинил ураган, до сих пор окончательно неизвестны, поскольку многие регионы остаются без электроснабжения и изолированы от остального острова. Поваленные вітором дерева и наводнения, вызванные сильными ливнями, заблокировали многочисленные дороги в Пуэрто-Рико, где ураган "Мария" стал сильнейшим за последние 80 лет, отмечает AP.

В четверг ураган дошел до территории Доминиканской республики, оставив за собой наводнения и разрушения, и направился в сторону островов Теркс и Кайкос, которые являются Британской заморской территорией, и юго-восточных Багамских островов. Сила ветра урагана достигает 185 километров в час.