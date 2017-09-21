Осенняя жара в Киеве побила 85-летний рекорд
Всего с начала года в Киеве зафиксировано 16 температурных рекордов.
В столице зафиксирован очередной температурный рекорд сентября. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории.
В Киеве сегодня установлен температурный рекорд
По данным наблюдений, 21 сентября в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха. "Столбик термометра поднялся до +28,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения этой даты, державшегося с 1932 года", - говорится в сообщении.
Также в обсерватории рассказали, что всего с начала года в Киеве уже зафиксировано 16 температурных рекордов.
Как сообщала Погода УНИАН, в ночь 18 сентября в столице стала самой теплой за 137 лет наблюдений.
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