Осенняя жара в Киеве побила 85-летний рекорд

17:52, 21 сентября 2017
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Всего с начала года в Киеве зафиксировано 16 температурных рекордов.

Осень в столице продолжает устанавливать температурные рекорды / фото УНИАН
Осень в столице продолжает устанавливать температурные рекорды / фото УНИАН

В столице зафиксирован очередной температурный рекорд сентября. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории.

В Киеве сегодня установлен температурный рекорд

По данным наблюдений, 21 сентября в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха. "Столбик термометра поднялся до +28,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения этой даты, державшегося с 1932 года", - говорится в сообщении.

Также в обсерватории рассказали, что всего с начала года в Киеве уже зафиксировано 16 температурных рекордов.

Как сообщала Погода УНИАН, в ночь 18 сентября в столице стала самой теплой за 137 лет наблюдений.

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