В Черниговской области из-за удара молнии на полигоне погиб курсант
Погибший был курсантом Львовской высшей академии сухопутных войск Украины.
В Черниговской области вчера вечером от разряда молнии на полигоне вблизи Гончаровска погиб курсант. Об этом сообщил пресс-офицер оперативного командования «Север» Виталий Кириллов.
По его словам, вчера около 19.00 на полигоне пошел дождь и военнослужащие спрятались под бетонное укрытие. Затем один из них пошел к БМП, где оставил теплую куртку.
«Когда он взялся за люк, рядом с машиной ударила молния. Парень был поражен молнией. В «карете скорой» медики проводили реанимационные мероприятия, но они были безрезультатными, и врачи констатировали смерть», - сообщил Кириллов.
В Киевской области из-за удара молнии в доме случился пожар
Погибший был курсантом Львовской высшей академии сухопутных войск Украины, 1996 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черниговской области, вчера разряды молнии в Черниговской области стали причиной шести пожаров. Жертв и пострадавших в результате этих пожаров нет.
Ранее на Черкасщине молния убила семью, собиравшую на поле огурцы.
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