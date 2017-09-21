В Черниговской области из-за удара молнии на полигоне погиб курсант

17:13, 21 сентября 2017
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Погибший был курсантом Львовской высшей академии сухопутных войск Украины.

Рядом с машиной ударила молния, от которой и погиб парень / фото УНИАН
Рядом с машиной ударила молния, от которой и погиб парень / фото УНИАН

В Черниговской области вчера вечером от разряда молнии на полигоне вблизи Гончаровска погиб курсант. Об этом сообщил пресс-офицер оперативного командования «Север» Виталий Кириллов.

По его словам, вчера около 19.00 на полигоне пошел дождь и военнослужащие спрятались под бетонное укрытие. Затем один из них пошел к БМП, где оставил теплую куртку.

«Когда он взялся за люк, рядом с машиной ударила молния. Парень был поражен молнией. В «карете скорой» медики проводили реанимационные мероприятия, но они были безрезультатными, и врачи констатировали смерть», - сообщил Кириллов.

В Киевской области из-за удара молнии в доме случился пожар

Погибший был курсантом Львовской высшей академии сухопутных войск Украины, 1996 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черниговской области, вчера разряды молнии в Черниговской области стали причиной шести пожаров. Жертв и пострадавших в результате этих пожаров нет.

Ранее на Черкасщине молния убила семью, собиравшую на поле огурцы.

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