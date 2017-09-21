В Киеве завтра без осадков, днем до +28°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 сентября, в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве завтра без осадков / sunny7.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +23°. Ветер восточный и юго-восточный, до 7.7 м/с.

Читайте также В десяти областях Украины объявили высший уровень пожарной опасности

Солнце в столице взойдет в 06:43, а зайдет в 18:57.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в Украине местами пройдут дожди, на востоке и юге ожидается жаркая погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.