Температурный контраст: на западе Украины завтра будет прохладно и с дождями, на востоке жара до +33° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 22 сентября в Украине местами пройдут дожди, на востоке и юге ожидается жаркая погода.

Завтра во многих областях пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидают осадки. Температура до +33°.

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На западе Украины в пятницу пройдут дожди. Днем до +15°.

В северных областях без осадков. Температура до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +32°.

Согласно народному прогнозу, 22 сентября - праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. Природные приметы таковы: если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.

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