В Индии в результате схода оползней погибли пять человек

Не менее пяти человек погибли в результате схода оползней в индийском штате Сикким.

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20 сентября в районе Намчи на юге Сиккима произошли оползни, вызванные сильными дождями, обрушившимися на штат на протяжении последних 24 часов, сообщает Xinhua со ссылкой на местную полицию.

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"Пять членов одной семьи были похоронены заживо, когда их дом рухнул в результате оползня в Верхнем Гурписее. Позднее в руинах были найдены три тела", - говорится в сообщении.

Еще два члена семьи были доставлены в правительственную больницу с тяжелыми травмами, один из них находится в критическом состоянии.

Еще два человека погибли под обломками собственного дома в Катенг-Намфок-Гпу.

Напомним, число жертв обвала горных пород, произошедшего в понедельник в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, достигло 23.