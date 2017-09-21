Землетрясение в Мексике: под завалами школы нашли выжившую девочку
В результате землетрясения в Мехико обрушилась школа, где погибли не менее 21 ребенка и 5 взрослых.
Одну девочку спасли из-под завалов, сообщает BBC.
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Здание школы в южном районе Мехико полностью разрушено. По словам министра образования Мексики, Аурелио Нуньо, удалось спасти 11 человек, трое до сих пор считаются пропавшими без вести. Погиб 21 ребенок.
На месте происшествия работают более 500 военнослужащих, а также 200 полицейских и волонтеров.
Ранее сообщалось, что не менее 230 человек стали жертвами мощного землетрясения в Мексике.
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