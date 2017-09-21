В десяти областях Украины объявили высший уровень пожарной опасности

Сегодня, 21 сентября, в южных, восточных и центральных областях Украины ожидается пожарная опасность

Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

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Так, в Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях ожидается пожарная опасность 5 класса.

Напомним, в ближайшие дни на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.