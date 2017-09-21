Пуэрто-Рико полностью обесточен из-за урагана "Мария" (видео)
Из-за урагана "Мария" остров Пуэрто-Рико остался полностью обесточенным.
Об этом на пресс-конференции глава службы по чрезвычайным ситуациям острова Абнер Гомес.
В Китае от ливней пострадали более 100 тысяч человек
"100% острова сейчас без электричества… Информация, которую мы получили, не вселяет оптимизм. Этот шторм уничтожил все на своем пути ", - цитирует Гомеса "РИА Новости".
Пуэрто-Рико остался без электроэнергии после удара урагана
Ранее сообщалось, что сила ветра эпицентре "Марии" достигает 250 километров в час, а ливни грозят затоплением.
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