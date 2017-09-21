Пуэрто-Рико полностью обесточен из-за урагана "Мария" (видео)

12:26, 21 сентября 2017
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Из-за урагана "Мария" остров Пуэрто-Рико остался полностью обесточенным.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом на пресс-конференции глава службы по чрезвычайным ситуациям острова Абнер Гомес.

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"100% острова сейчас без электричества… Информация, которую мы получили, не вселяет оптимизм. Этот шторм уничтожил все на своем пути ", - цитирует Гомеса "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что сила ветра эпицентре "Марии" достигает 250 километров в час, а ливни грозят затоплением.

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