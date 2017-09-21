На западе Украины из-за ливней ожидаются подъемы уровней воды в реках

В ближайшие дни на реках западной Украиныожидаются подъемы уровней воды.

На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

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Так, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями ожидаются подъемы уровней воды в пределах русел (над уровнями на 08:00 20 сентября):

- 21 сентября на реках Закарпатья на 0,2-1,0 м;

- 21-22 сентября на реках бассейнов Прута и Сирета на 0,2-0,7 м;

- в течение 21-22 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5-1,5 м. При очень сильных дождях вечером возможно формирование значительного местного и склонного стока, в Карпатах существует угроза образования селевых потоков.

Напомним, 21 сентября во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.