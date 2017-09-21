На западе Украины из-за ливней ожидаются подъемы уровней воды в реках

11:33, 21 сентября 2017
5

В ближайшие дни на реках западной Украиныожидаются подъемы уровней воды.

На реках Закарпатья, ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia
На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +28°

Так, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями ожидаются подъемы уровней воды в пределах русел (над уровнями на 08:00 20 сентября):

- 21 сентября на реках Закарпатья на 0,2-1,0 м;

- 21-22 сентября на реках бассейнов Прута и Сирета на 0,2-0,7 м;

- в течение 21-22 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5-1,5 м. При очень сильных дождях вечером возможно формирование значительного местного и склонного стока, в Карпатах существует угроза образования селевых потоков.

Напомним, 21 сентября во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта)
В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8° В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8°
В Иране вспыхнули сильные лесные пожары В Иране вспыхнули сильные лесные пожары
Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта) Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта)
В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло мощное землетрясение
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
767 мм
3.3 м/с
80 %
Лента новостей