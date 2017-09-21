На западе Украины из-за ливней ожидаются подъемы уровней воды в реках
В ближайшие дни на реках западной Украиныожидаются подъемы уровней воды.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
В Киеве сегодня без осадков, днем до +28°
Так, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями ожидаются подъемы уровней воды в пределах русел (над уровнями на 08:00 20 сентября):
- 21 сентября на реках Закарпатья на 0,2-1,0 м;
- 21-22 сентября на реках бассейнов Прута и Сирета на 0,2-0,7 м;
- в течение 21-22 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5-1,5 м. При очень сильных дождях вечером возможно формирование значительного местного и склонного стока, в Карпатах существует угроза образования селевых потоков.
Напомним, 21 сентября во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+7°... -2°
-
Днепропетровск+5°... -2°
-
Донецк+11°... -1°
-
Житомир+7°... -1°
-
Запорожье+8°... -1°
-
Ивано-Франковск+9°... -2°
-
Киев+8°... -1°
-
Кировоград+7°... 0°
-
Луганск+11°... 0°
-
Луцк+8°... -1°
-
Львов+8°... -1°
-
Николаев+8°... 0°
-
Одесса+10°... 0°
-
Полтава+2°... -1°
-
Ровно+8°... -2°
-
Симферополь+15°... +4°
-
Сумы+4°... -4°
-
Тернополь+7°... -2°
-
Харьков+3°... -2°
-
Херсон+9°... +1°
-
Хмельницкий+7°... -3°
-
Черкассы+7°... -1°
-
Чернигов+5°... -3°
-
Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: -2 °
Влажность: 71 %
Давление: 767 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков: 80 %
Восход: 07:02
Закат 19:28
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей