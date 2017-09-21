Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 230

10:27, 21 сентября 2017
177

Не менее 230 человек стали жертвами мощного землетрясения в Мексике.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом в Twitter сообщил национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.

У берегов Индонезии произошло землетрясение

"Число погибших в Мехико увеличилось до 100. Всего в стране погибли 230 человек", - написал Пуэнте.

Ранее сообщалось, что во время землетрясения обрушилась школа. По информации министра образования Мексики Аурелио Нуньо, погибли не менее 25 человек. По словам мэра Мехико, по меньшей мере 20 зданий частично обрушились. В нескольких разрушенных зданиях начались пожары. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма
С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда
В Мексике произошло землетрясение В Мексике произошло землетрясение
В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8° В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8°
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6 В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6
Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта) Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта)
В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло мощное землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
767 мм
3.3 м/с
80 %
Лента новостей