Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 230

Не менее 230 человек стали жертвами мощного землетрясения в Мексике.

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Об этом в Twitter сообщил национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.

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"Число погибших в Мехико увеличилось до 100. Всего в стране погибли 230 человек", - написал Пуэнте.

Se incrementa a 100 el número de fallecidos en la #CDMX. Suman 230 en total. — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) September 20, 2017

Ранее сообщалось, что во время землетрясения обрушилась школа. По информации министра образования Мексики Аурелио Нуньо, погибли не менее 25 человек. По словам мэра Мехико, по меньшей мере 20 зданий частично обрушились. В нескольких разрушенных зданиях начались пожары.