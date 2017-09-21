Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в отдельных регионах Украины

В четверг, 21 сентября, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Во многих регионах Украины ожидаются грозы / УНИАН

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

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Так, 21 сентября в западных областях местами грозы. В Житомирской, Винницкой, Одесской и Киевской областях грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Также в восточных, большинстве южных и центральных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Укргидрометцентр

Напомним, в среду, 20 сентября, в Белоцерковском районе Киевской области из-за удара молнии произошел пожар.