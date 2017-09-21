В Киеве сегодня без осадков, днем до +28°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 сентября, в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +22°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 5.2 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:41, а зайдет в 19:59.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +36°.

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