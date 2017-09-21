На западе Украины сегодня пройдут дожди, в остальных регионах будет жарко и без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 21 сентября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +36°.

В большинстве регионов Украины сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +36°.

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На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +19°.

В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре переменная облачность, температура днем до +35°.

Прогноз на 21 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). На Рождество святой Богородицы погода хорошая - дальнейшая осень будет погожая.

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