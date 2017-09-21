У берегов Индонезии произошло землетрясение

​Землетрясение произошло возле острова Ява.

В Индонезии произошло землетрясение / earthquaketrack.com

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает австралийская телесеть 9news, передает РБК.

​Землетрясение произошло возле острова Ява, который находится в составе Индонезии в 10 утра по местному времени. Информации об угрозе цунами не поступало.

Читайте также Шатающиеся небоскребы и более 200 жертв: последствия землетрясения в Мексике напоминают кадры из фильма-катастрофы (фото, видео)

По данным сайта Earthquake Track, магнитуда землетрясения составила 5,7 баллов, его очаг залегает на глубине 588 км. За последние 24 часа это третье землетрясение в регионе.

Как передает ТАСС, по данным метеорологической обсерватории Гонконга, что эпицентр подземных толчков находился в 110 км к северу от города Сурабая - туристического центра и второго по величине города страны (3,3 млн жителей).