У берегов Индонезии произошло землетрясение

04:12, 21 сентября 2017
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​Землетрясение произошло возле острова Ява.

В Индонезии произошло землетрясение / earthquaketrack.com
В Индонезии произошло землетрясение / earthquaketrack.com

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает австралийская телесеть 9news, передает РБК.

​Землетрясение произошло возле острова Ява, который находится в составе Индонезии в 10 утра по местному времени. Информации об угрозе цунами не поступало.

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По данным сайта Earthquake Track, магнитуда землетрясения составила 5,7 баллов, его очаг залегает на глубине 588 км. За последние 24 часа это третье землетрясение в регионе.

Как передает ТАСС, по данным метеорологической обсерватории Гонконга, что эпицентр подземных толчков находился в 110 км к северу от города Сурабая - туристического центра и второго по величине города страны (3,3 млн жителей).

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