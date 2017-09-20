Ужасный ураган "Мария" достиг берегов Пуэрто-Рико (видео)

Перед этим он успел ослабеть с пятой категории до четвертой.

Ужасный ураган "Мария" достиг берегов Пуэрто-Рико. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Перед этим он успел ослабеть с пятой категории до четвертой. И даже так, говорят метеорологи, тропический циклон является чрезвычайно опасным.

Читайте также В Доминике сообщили о разрушительных последствиях урагана "Мария" (видео)

Сила ветра в его эпицентре достигает 250 километров в час. А ливни грозят затоплением. Власти призвали всех жителей острова укрыться в безопасные места.

От него уже пострадали Доминикана, Гваделупа и Мартиника.