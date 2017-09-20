Ужасный ураган "Мария" достиг берегов Пуэрто-Рико (видео)

19:41, 20 сентября 2017
15

Перед этим он успел ослабеть с пятой категории до четвертой.

Ужасный ураган "Мария" достиг берегов Пуэрто-Рико. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Перед этим он успел ослабеть с пятой категории до четвертой. И даже так, говорят метеорологи, тропический циклон является чрезвычайно опасным.

В Доминике сообщили о разрушительных последствиях урагана "Мария" (видео)

Сила ветра в его эпицентре достигает 250 километров в час. А ливни грозят затоплением. Власти призвали всех жителей острова укрыться в безопасные места.

От него уже пострадали Доминикана, Гваделупа и Мартиника.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма
С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°
Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз)
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6 В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6
В среду в Украине снова похолодает и пройдет мокрый снег В среду в Украине снова похолодает и пройдет мокрый снег
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
767 мм
3.3 м/с
80 %
Лента новостей