Ужасный ураган "Мария" достиг берегов Пуэрто-Рико (видео)
Перед этим он успел ослабеть с пятой категории до четвертой.
Ужасный ураган "Мария" приспело Пуэрто-Рико
Ужасный ураган "Мария" достиг берегов Пуэрто-Рико. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Перед этим он успел ослабеть с пятой категории до четвертой. И даже так, говорят метеорологи, тропический циклон является чрезвычайно опасным.
В Доминике сообщили о разрушительных последствиях урагана "Мария" (видео)
Сила ветра в его эпицентре достигает 250 километров в час. А ливни грозят затоплением. Власти призвали всех жителей острова укрыться в безопасные места.
От него уже пострадали Доминикана, Гваделупа и Мартиника.
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