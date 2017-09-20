Киев накрыл ливень - ряд улиц затопило (фото, видео)

Из-за ливня возле метро "Левобережная", например, начался потоп.

Потоп возле метро "Левобережная" / фото 44.ua

В среду, 20 сентября, из-за сильных ливней в столице затопило ряд улиц. Так, возле метро "Левобережная" вода залила тротуар.

Потоп возле метро "Левобережная" / фото 44.ua

Также в результате ливня образовалась огромная лужа возле метро "Олимпийская", на Большой Васильковской.

Также сильный ливень затопил участок бульвара Перова в Днепровском районе Киева.

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"Киев. Перова. Авторынок. Больше бычков в ливневки! Новое озеро сотворили", - написал на своей странице в Facebook журналист Владислав Антонов.

Кроме того, пользователи соцсетей пишут о том, что гроза в столице напугала их:

Ранее в ГСЧС сообщали, что на Киевщине 20 сентября ожидается сильный дождь и гроза.