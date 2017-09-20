Киев накрыл ливень - ряд улиц затопило (фото, видео)
Из-за ливня возле метро "Левобережная", например, начался потоп.
В среду, 20 сентября, из-за сильных ливней в столице затопило ряд улиц. Так, возле метро "Левобережная" вода залила тротуар.
Также в результате ливня образовалась огромная лужа возле метро "Олимпийская", на Большой Васильковской.
Также сильный ливень затопил участок бульвара Перова в Днепровском районе Киева.
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"Киев. Перова. Авторынок. Больше бычков в ливневки! Новое озеро сотворили", - написал на своей странице в Facebook журналист Владислав Антонов.
Кроме того, пользователи соцсетей пишут о том, что гроза в столице напугала их:
Погоде больше не наливать: солнце,а через секунду ливень#погода #солнце #ливень #Киев #Candy_wolf— Радужная Помидорка (@Nightly_Riddle) September 20, 2017
Ранее в ГСЧС сообщали, что на Киевщине 20 сентября ожидается сильный дождь и гроза.
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