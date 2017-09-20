В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +28°

17:00, 20 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 21 сентября в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +22°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 5.2 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 сентября

Солнце в столице взойдет в 06:41, а зайдет в 18:59.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке и юге ожидается жаркая погода.

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