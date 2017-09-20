На западе Украины завтра пройдут дожди, в остальных регионах будет жарко и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 20 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке и юге ожидается жаркая погода.

В большинстве регионов Украины завтра без осадков / УНИАН
В большинстве регионов Украины завтра без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +36°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 сентября

На западе Украины в четверг пройдут дожди с грозами. Днем до +23°.

В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +35°.

Согласно народному прогнозу, 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). На Рождество святой Богородицы погода хорошая - дальнейшая осень будет погожая.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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