В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 сентября

15:46, 20 сентября 2017
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Завтра, 21 сентября, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня целый день будет идти дождь, температура до +22°

Так, 21 сентября в западных областях местами сильные дожди, ночью в Карпатах очень сильный дождь, в северных и Винницкой областях грозы, в Карпатах днем и на Левобережье порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях местами шквалы до 23 м/с.

Напомним, в течение 20-21 сентября на реках Закарпатья, ожидаются подъемы уровней воды.

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