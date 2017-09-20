В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 сентября
Завтра, 21 сентября, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня целый день будет идти дождь, температура до +22°
Так, 21 сентября в западных областях местами сильные дожди, ночью в Карпатах очень сильный дождь, в северных и Винницкой областях грозы, в Карпатах днем и на Левобережье порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях местами шквалы до 23 м/с.
Напомним, в течение 20-21 сентября на реках Закарпатья, ожидаются подъемы уровней воды.
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