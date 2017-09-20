В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 сентября

Завтра, 21 сентября, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 21 сентября в западных областях местами сильные дожди, ночью в Карпатах очень сильный дождь, в северных и Винницкой областях грозы, в Карпатах днем и на Левобережье порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях местами шквалы до 23 м/с.

Напомним, в течение 20-21 сентября на реках Закарпатья, ожидаются подъемы уровней воды.