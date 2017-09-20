В Киевской области из-за удара молнии в доме случился пожар
В среду, 20 сентября, в Белоцерковском районе Киевской области из-за удара молнии произошел пожар.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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"20 сентября в 06:16 в оперативно-диспетчерскую службу 4-й Государственной пожарно-спасательной службы Белоцерковского района поступило сообщение о возгорании газового стояка в результате попадания молнии в дом по адресу: Киевская область, Белоцерковский район, село Пилипча по улице Вишневая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был локализован в 06:32, ликвидирован в 07:00 с помощью порошкового огнетушителя. Огонь повредил наружную стену дома.
Напомним, на Киевщине сегодня, 20 сентября, ожидается сильный дождь и гроза.
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