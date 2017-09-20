В Китае от ливней пострадали более 100 тысяч человек

На юго-западе и в центре Китая из-за сильных ливней пострадали более 100 тысяч человек.

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Из-за непогоды местные власти эвакуировали из районов бедствия более 1,5 тыс. Человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской администрации Китая.

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С 18 сентября проливные дожди обрушились на провинции Хунань, Хубэй, Сычуань, Гуйчжоу и город центрального подчинения Чунцин.

Жертвой дождей стал один человек. Всего непогода разрушила около 200 жилых строений, еще свыше 2,3 тыс. получили различные повреждения. Дожди затопили около 1,8 тыс. гектар сельхозугодий, на 100 гектарах урожай полностью погиб.

Экономический ущерб оценивается в 26 млн долларов.

Напомним, в последние дни Хорватия страдает от наводнения. Стихия нанесла ущерб центральной части страны.