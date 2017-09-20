В Китае от ливней пострадали более 100 тысяч человек

14:34, 20 сентября 2017
535

На юго-западе и в центре Китая из-за сильных ливней пострадали более 100 тысяч человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Из-за непогоды местные власти эвакуировали из районов бедствия более 1,5 тыс. Человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской администрации Китая.

Ураган "Макс" обрушился на побережье Мексики

С 18 сентября проливные дожди обрушились на провинции Хунань, Хубэй, Сычуань, Гуйчжоу и город центрального подчинения Чунцин.

Жертвой дождей стал один человек. Всего непогода разрушила около 200 жилых строений, еще свыше 2,3 тыс. получили различные повреждения. Дожди затопили около 1,8 тыс. гектар сельхозугодий, на 100 гектарах урожай полностью погиб.

Экономический ущерб оценивается в 26 млн долларов.

Напомним, в последние дни Хорватия страдает от наводнения. Стихия нанесла ущерб центральной части страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма
С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда
В Мексике произошло землетрясение В Мексике произошло землетрясение
В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8° В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8°
В среду в Украине снова похолодает и пройдет мокрый снег В среду в Украине снова похолодает и пройдет мокрый снег
Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта) Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта)
В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло мощное землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
767 мм
3.3 м/с
80 %
Лента новостей