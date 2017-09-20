Шатающиеся небоскребы и более 200 жертв: последствия землетрясения в Мексике напоминают кадры из фильма-катастрофы (фото, видео)
Геологическая служба США прогнозирует, что число жертв может достичь тысячи человек.
В результате разрушительного землетрясения, всколыхнувшего Мексику, погибли, по уточненным данным, не менее 217 человек. По данным The Guardian, в том числе в Мехико его жертвами стали 86 человек, в Морелосе – 71 и 43 в штате Пуэбла.
Protección Civil rectificó la cifra de muertos por el sismo a 216— Milenio.com (@Milenio) 20 сентября 2017 г.
MINUTO a MINUTO--> https://t.co/jgEk7R1fR8 pic.twitter.com/MGOw0cR7GK
Граждане и спасатели работали всю ночь, освобождая людей из-под обломков. Обвалились десятки зданий, только в Мехико их более 40.
▶️ VIDEOS: Otra vez en 19 de septiembre... el #terremoto que colapsó la #CdMx https://t.co/cB9AUN1Z5e #FuerzaMéxico pic.twitter.com/vjV8TV6z8j— Milenio.com (@Milenio) 20 сентября 2017 г.
Местные власти сообщили, что по меньшей мере 21 ребенок и несколько взрослых погибли, когда рухнуло здание начальной школы. Около 500 военных и морских пехотинцев продолжают разбирать обломки.
Aquí el momento donde un edificio, al parecer en la Colonia Roma colapsa. pic.twitter.com/rAYKX0lJjm— REFORMACOM (@Reforma) 19 сентября 2017 г.
▶️ VIDEOS: Otra vez en 19 de septiembre... el #terremoto que colapsó la #CdMx https://t.co/cB9AUNjzWM #FuerzaMéxico pic.twitter.com/OoG3HU4avy— Milenio.com (@Milenio) 20 сентября 2017 г.
The Guardian также сообщает, что во время землетрясения обрушилась церковь, расположенная на склонах Попокатепетля, погибли 15 человек, которые находились на службе.
Еще 15 человек погибли в церкви на склоне вулкана, когда он извергнул лаву во время землетрясения.
Геологическая служба США прогнозирует, что число жертв может достичь 1000, а экономический урон составит от 1 до 10 млрд. долл. США.
Это было самое мощное землетрясение с 1985 года, когда в Мехико погибли тысячи людей. Примечательно, что еще утром президент Мексики принял участие в траурной церемонии в память о тысячах погибших в результате землетрясения 1985 года. В это время по всему городу прошли традиционные учения, приуроченные к этой скорбной дате. Однако выбегать на улицу жителям пришлось дважды - сначала в ходе учений, а через два часа уже по-настоящему, когда на город обрушился удар стихии.
После мощного землетрясения в Мексике зафиксировано 11 афтершоков (фоторепортаж)
Министерство внутренних дел Мексики объявило чрезвычайное положение в связи с землетрясением.
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