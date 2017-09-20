Из-за сильных дождей на Закарпатье ожидаются подъемы уровней воды в реках

В течение 20-21 сентября на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды.

На Закарпатье ожидаются подъемы уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 20-21 сентября в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м, без угрозы негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и кратковременное повышение уровней воды на малых водотоках. Кроме того, в горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, на Киевщине сегодня, 20 сентября, ожидается сильный дождь и гроза.