Из-за сильных дождей на Закарпатье ожидаются подъемы уровней воды в реках

13:20, 20 сентября 2017
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В течение 20-21 сентября на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды.

На Закарпатье ожидаются подъемы уровней воды в реках / УНИАН
На Закарпатье ожидаются подъемы уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня целый день будет идти дождь, температура до +22°

Так, 20-21 сентября в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м, без угрозы негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и кратковременное повышение уровней воды на малых водотоках. Кроме того, в горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, на Киевщине сегодня, 20 сентября, ожидается сильный дождь и гроза.

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