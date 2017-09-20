После мощного землетрясения в Мексике зафиксировано 11 афтершоков (фоторепортаж)

После мощного землетрясения в Мексике было зафиксировано 11 повторных подземных толчков магнитудой до 4.

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Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба республики в своем Twitter.

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"К 20:30 зарегистрировано 11 повторных толчков (самый сильный магнитудой 4) после землетрясения магнитудой 7,1 19 сентября", - говорится в сообщении.

Hasta las 8:30 pm se han registrado 11 réplicas (la mayor de M 4.0) del sismo M 7.1 del día 19 de septiembre. — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 20, 2017

Напомним, в результате разрушительного землетрясения, всколыхнувшего Мексику, погибли, по последним данным, не менее 248 человек.