После мощного землетрясения в Мексике зафиксировано 11 афтершоков (фоторепортаж)

12:42, 20 сентября 2017
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После мощного землетрясения в Мексике было зафиксировано 11 повторных подземных толчков магнитудой до 4.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба республики в своем Twitter.

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"К 20:30 зарегистрировано 11 повторных толчков (самый сильный магнитудой 4) после землетрясения магнитудой 7,1 19 сентября", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате разрушительного землетрясения, всколыхнувшего Мексику, погибли, по последним данным, не менее 248 человек.

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