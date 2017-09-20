В течение 20-21 сентября во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

Украинцев предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 20-21 сентября в южных и восточных областях Украины, а также в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 20 сентября в северных (кроме Житомирской), Винницкой и Хмельницкой областях высокая (4 класса), местами чрезвычайная пожарная опасность.

На территории Киевской области 20 сентября ожидается 4 класс пожарной опасности, в центральных, южных, северных и восточных районах области местами чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице на 20 сентября объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, в среду, 20 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +35°.