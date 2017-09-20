Во время землетрясения в Мексике обрушилась школа, 25 человек погибли

Во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1.

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Во время землетрясения обрушилась школа. По информации министра образования Мексики Аурелио Нуньо, погибли не менее 25 человек.

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"В школе погибли 25 человек, 11 человек удалось спасти, еще 30 пропали без вести", - написал министр в Twitter.

Hasta las 12 a.m., en la Escuela Enrique Rébsamen de la #CDMX @SEMAR_mx registra 25 personas fallecidas, 11 rescatadas, y 30 desaparecidas. — Aurelio Nuño (@aurelionuno) September 20, 2017

По последним данным, число жертв мощного землетрясения превысило 200 человек. В результате землетрясение пострадали здания в столице Мексики Мехико. По словам мэра города, по меньшей мере 20 зданий частично обрушились. В нескольких разрушенных зданиях начались пожары.