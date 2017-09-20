Во время землетрясения в Мексике обрушилась школа, 25 человек погибли
Во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1.
Во время землетрясения обрушилась школа. По информации министра образования Мексики Аурелио Нуньо, погибли не менее 25 человек.
Число жертв разрушительного землетрясения в Мексике возросло до 248
"В школе погибли 25 человек, 11 человек удалось спасти, еще 30 пропали без вести", - написал министр в Twitter.
Hasta las 12 a.m., en la Escuela Enrique Rébsamen de la #CDMX @SEMAR_mx registra 25 personas fallecidas, 11 rescatadas, y 30 desaparecidas.— Aurelio Nuño (@aurelionuno) September 20, 2017
По последним данным, число жертв мощного землетрясения превысило 200 человек. В результате землетрясение пострадали здания в столице Мексики Мехико. По словам мэра города, по меньшей мере 20 зданий частично обрушились. В нескольких разрушенных зданиях начались пожары.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+7°... -2°
-
Днепропетровск+5°... -2°
-
Донецк+11°... -1°
-
Житомир+7°... -1°
-
Запорожье+8°... -1°
-
Ивано-Франковск+9°... -2°
-
Киев+8°... -1°
-
Кировоград+7°... 0°
-
Луганск+11°... 0°
-
Луцк+8°... -1°
-
Львов+8°... -1°
-
Николаев+8°... 0°
-
Одесса+10°... 0°
-
Полтава+2°... -1°
-
Ровно+8°... -2°
-
Симферополь+15°... +4°
-
Сумы+4°... -4°
-
Тернополь+7°... -2°
-
Харьков+3°... -2°
-
Херсон+9°... +1°
-
Хмельницкий+7°... -3°
-
Черкассы+7°... -1°
-
Чернигов+5°... -3°
-
Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: -2 °
Влажность: 71 %
Давление: 768 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков: 80 %
Восход: 07:02
Закат 19:28
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей