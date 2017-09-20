Число жертв разрушительного землетрясения в Мексике возросло до 248
Геологическая служба США прогнозирует, что число жертв может достичь тысячи.
В результате разрушительного землетрясения, всколыхнувшего Мексику, погибли, по последним данным, не менее 248 человек. По данным The Guardian, в том числе в Морелосе его жертвами стали 55 человек, в Мехико – 49 и 32 в штате Пуэбла.
Мексиканская фондовая биржа приостановила работу из-за землетрясения
Это было самое мощное землетрясение с 1985 года, когда в Мехиико погибли тысячи людей.
Граждане и спасатели работали всю ночь, освобождая людей из-под обломков. Обвалились десятки зданий, только в Мехико их более 40.
Местные власти сообщили, что по меньшей мере 21 ребенок и несколько взрослых погибли, когда рухнуло здание начальной школы. Около 500 военных и морских пехотинцев продолжают разбирать обломки.
Еще 15 человек погибли в церкви на склоне вулкана, когда он извергнул лаву во время землетрясения.
Геологическая служба США прогнозирует, что число жертв может достичь 1000, а экономический урон составит от 1 до 10 млрд. долл. США.
Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки зафиксированы в 18:14 по времени UTC (21:14 по киевскому). Очаг землетрясения залегал на глубине 50км. Эпицентр толчка находился в 58 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса.
В результате землетрясение пострадали здания в столице Мексики Мехико. В нескольких разрушенных зданиях начались пожары.
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