Жителей Киевской области предупреждают о сильном дожде и грозах

09:38, 20 сентября 2017
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На Киевщине сегодня, 20 сентября, ожидается сильный дождь и гроза.

В Киеве ожидается сильный дождь / УНИАН
В Киеве ожидается сильный дождь / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня целый день будет идти дождь, температура до +22°

Так, в ближайший час с удержанием утром 20 сентября гроза, сильный дождь в Киеве.

По Киевской области в ближайшее время ожидается гроза.

Напомним, в среду, 20 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +35°.

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