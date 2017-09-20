Жертвами мощного землетрясения в Мексике уже стали более 200 человек

08:53, 20 сентября 2017
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Не менее 204 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В результате землетрясения магнитудой 7,1 19 сентября в Мексике погибли 204 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Milenio.

У берегов Чили произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 18:14 по времени UTC (21:14 по киевскому). Очаг землетрясение залегал на глубине 50 км. Эпицентр толчка находился в 58 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса.

В результате землетрясение пострадали здания в столице Мексики Мехико. По словам мэра города, по меньшей мере 20 зданий частично обрушились. В нескольких разрушенных зданиях начались пожары. 

Ранее сообщалось о 134 погибших.

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