В Киеве сегодня целый день будет идти дождь, температура до +22°

08:30, 20 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 20 сентября в столице гроза, днем до +22°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.0 м/с.

В Киеве объявили высший уровень пожарной опасности

Солнце в столице взошло в 06:40, а зайдет в 19:01.

Как сообщал УНИАН, в среду, 20 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +35°.

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