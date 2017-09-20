Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке будет жарко (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +35°.

В Украине местами пройдут дожди с грозами / tivasyk.info

На востоке без осадков, температура днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

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На западе Украины в среду без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +22°.

В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура до +22°. В центре без осадков, температура днем до +33°.

Прогноз на 20 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 сентября - Созонта, мученика. Много одежек на луковицах - быть зиме холодной.

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