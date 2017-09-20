Как минимум 134 человека погибли в результате разрушительного землетрясения в Мексике (фото, видео)
В результате подземных толчков в густонаселенной столице Мексики обвалились здания.
Мощное землетрясение магнитудой 7,1 в Мексике унесло жизни как минимум 134 человека в нескольких штатах страны.
В результате подземных толчков в густонаселенной столице Мексики, городе Мехико обвалились здания, спасатели занимаются поиском выживших под обломками, им помогают сотни волонтеров, пишет Reuters.
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Во время землетрясения тысячи человек в панике выбежали на улицы, а миллионы остались без электричества.
Мэр Мехико Мигель Ангел Манкера сообщил, что 44 здания в столице страны были серьезно повреждены или разрушены, в некоторых местах произошла утечки газа и пожары. Пострадали как жилые дома, так и предприятия, школы и супермаркет.
Как сообщал УНИАН, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло вечером, 19 сентября, на юге Мексики. Подземные толчки ощущались в столице страны - Мехико, которая находится в 120 км от эпицентра землетрясения.
Международный аэропорт имени Бенито Хуареса приостановил работу.
Напомним, что самое мощное землетресение в этом регионе произошло 19 сентября 1985 года. Его магнитуда была 8.1 баллов. Тогда в Мехико погибли более 9.5 тысяч человек.
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