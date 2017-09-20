Разрушительное землетрясение в Мексике: погибли как минимум 60 человек (фотогалерея)

Как минимум 3.8 миллиона мексиканцев остались без электричества.

Как минимум 60 человек стали жертвами мощного землетрясения, которое всколыхнуло центральную Мексику во вторник, 19 сентября, пишет Reuters ссылаясь на чиновников.

Наибольшее количество жертв на данный момент числится в штате Моралес, где, по данным губернатора, погибли 42 человека.

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В столице страны Мехико известно о 4 погибших, сообщил мэр Мигель Ангел Манкера. Также, губернатор соседнего со столицей штата сообщил о 8 жертвах землетрясения. Еще о шести погибших сообщается в штате Пуэбла.

Также официальные лица сообщили, что как минимум 3.8 миллиона человек остались без электричества, добавляет Би-Би-Си.

Президенты США и Канады уже выразили сочувствия пострадавших от землетрясения.

Как сообщал УНИАН, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло вечером, 19 сентября, на юге Мексики. Подземные толчки ощущались в столице страны - Мехико, которая находится в 120 км от эпицентра землетрясения.

По данным властей, некоторые здания обрушились в результате землетрясения, под завалами могут находиться люди.

Многие здания в столице страны эвакуированы, международный аэропорт имени Бенито Хуареса приостановил работу.

Напомним, что самое мощное землетресение в этом регионе произошло 19 сентября 1985 года. Его магнитуда была 8.1 баллов. Тогда в Мехико погибли более 9.5 тысяч человек.