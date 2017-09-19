Мексику всколыхнуло новое мощное землетрясение: сообщается о более 40 погибших (видео)

По словам мэра столицы Мексики, по меньшей мере 20 зданий частично обрушились.

Последствия землетрясения в Мексике / REUTERS

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по киевскому). Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясение залегал на глубине 50 км. Эпицентр толчка находился в 58 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса.

Impactante video del terremoto en #México. Así cae un edificio tras el fuerte sismo https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/gewdgqa8Tf — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 19, 2017

Как отмечает Reuters, в результате землетрясение пострадали здания в столице Мексики Мехико. По словам мэра города, по меньшей мере 20 зданий частично обрушились. В нескольких разрушенных зданиях начались пожары.

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По данным Reuters, в штате Пуэбла рядом с Мехико обрушилась школа, в результате чего по меньшей мере два человека погибли.

Terremoto en #México : Se reportaron varios edificios caídos en Ciudad de México tras el fuerte sismo https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/BcjJwOXswA — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 19, 2017

По словам губернатора штата Морелос Грако Рамиреса, по меньшей мере 42 человека погибли в этом штате после землетрясения, пишет РИА Новости. "Первый предварительный отчет о погибших", - написал Рамирес в Twitter.

Он разместил на своей странице таблицу с первыми предварительными данными о погибших, в которой указано, что их общее число составило 42.

Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу.

AHORA - Primeros reportes hablan de un terremoto de 6.8 grados en la ciudad de México #MexicoDF #mexico https://t.co/mb8cYSMzHu pic.twitter.com/ST3aspDstX — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 19, 2017

Напомним, 7 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2. Число жертв подземных толчков достигло 98 человек.