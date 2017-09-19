Киев завтра накроет дождь с грозой, днем до +22°

17:00, 19 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 сентября, в столице пройдет дождь, днем до +22°.

В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.0 м/с.

В Киеве объявили высший уровень пожарной опасности

Солнце в столице взошло в 06:40, а зайдет в 19:01.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Украине местами пройдут дожди, на востоке и юге ожидается жаркая погода.

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