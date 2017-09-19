Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке сохранится жаркая погода (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 20 сентября в Украине местами пройдут дожди, на востоке и юге ожидается жаркая погода.

В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

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На западе Украины в среду без осадков. Днем до +22°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +22°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 20 сентября - Созонта, мученика. Много одежек на луковицах - быть зиме холодной.

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